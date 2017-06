Największym wydarzeniem pierwszego dnia tegorocznej edycji warszawskiego festiwalu będzie koncert Kings of Leon na głównej scenie, nazwanej przez organizatorów Orange Stage.

Założony w Nashville w 1999 r. przez trzech braci i kuzyna zespół wykonuje muzykę, czerpiącą bezpośrednio z tradycji amerykańskiej muzyki country. Debiutancki album formacji pt. "Youth and Young Manhood" ukazał się w 2003 r. i spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem słuchaczy oraz krytyków, chwalących muzyków za sprawne połączenie elementów country z popem i indie-rockiem. Silną pozycję na rynku muzycznym w następnych latach potwierdzały kolejne prace. W 2016 r. ukazał się siódmy krążek Kings of Leon, zatytułowany "Walls".

Ich koncert poprzedzą występy Kodaline i Years and Years; pierwszy dzień tegorocznego Orange Warsaw Festivalu zamknie koncert holenderskiego DJ-a Martina Garrixa.

Na Warsaw Stage zagrają polscy artyści - Suumoo, Maria Peszek, Łona i Webber oraz Kamp!, a także brytyjska raperka, występująca jako Little Simz.

Drugiego dnia stołeczna widownia będzie miała okazję bawić się na koncercie grup Imagine Dragons i Justice (oba na Orange Stage). Imagine Dragons to amerykańska gwiazda indie-rocka, zespół założony w 2008 r. i debiutujący w 2012 r. dobrze przyjętym albumem "Night Visions". Trzy lata później grupa wydała płytę pt. "Some plus Mirrors". Innym wydarzeniem dnia będzie koncert Justice, francuskiego duetu, wykonujący muzykę electro house.

Drugiego dnia na "dużej" scenie festiwalowej zagrają również: Daria Zawiałow i Two Door Cinema Club. Organizatorzy zaplanowali także występy na Warsaw Stage - przed warszawską publicznością wystąpią: Natalia Nykiel, LOR, Rosalie, polski raper występujący pod pseudonimem Miuosh oraz angielski zespół rockowy You Me at Six.

Szczegółowy program Orange Warsaw Festivalu dostępny jest na stronie internetowej imprezy pod adresem www.orangewarsawfestival.pl (PAP)