Jak poinformowała PAP w piątek rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut, w pierwszym etapie przetargu ograniczonego zainteresowani wykonawcy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym, w których mieli wykazać, że spełniają warunki stawiane przez inwestora. Wnioski złożyło 28 firm.

Po ich sprawdzeniu zarządca dróg wysłał zaproszenia do 20 wykonawców do składania ofert w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wybudowanie odcinka trasy S7 od węzła Widoma (bez węzła) do granicy Krakowa (z włączeniem do węzła Igołomska) o długości ok. 18 km.

Budowa nowego, blisko 56-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 od Krakowa do granic Małopolski z woj. świętokrzyskim będzie realizowana w trzech częściach. Zainteresowane inwestycją firmy mogły składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na całość lub dowolnie wybraną liczbę odcinków realizacyjnych. Trasa budowana będzie w systemie "zaprojektuj i zbuduj", co oznacza, że wykonawca będzie odpowiadał za wszystkie etapy zadania.

Odcinek S7 objęty przetargiem został podzielony na trzy części realizacyjne. Są to: odcinek od granicy województwa świętokrzyskiego do węzła Szczepanowice (bez węzła) - długość ok. 23 km; odcinek węzeł Szczepanowice (z węzłem) do węzła Widoma (z węzłem) - długości ok. 14 km oraz odcinek węzeł Widoma (bez węzła) do granic Krakowa (z włączeniem do węzła Igołomska) - długości ok. 18 km.

Odcinek drogi ekspresowej S7 będzie liczył blisko 56 km. Wytyczono go od węzła "Igołomska" w Krakowie, przez Zastów, Widomą, Szczepanowice do Moczydła (granica z woj. świętokrzyskim). Trasa będzie przebiegać zupełnie nowym szlakiem, w trzech miejscach krzyżując się ze "starą" drogą krajową nr 7.

Obecnie na terenie Małopolski kończy się budowa drogi ekspresowej S7 we wschodniej części Krakowa (węzeł Rybitwy - węzeł Igołomska), zwanej Trasą Nowohucką, która stanowi równocześnie część wschodniej obwodnicy miasta. Odcinek o długości 4,5 km wraz z dwupoziomowymi węzłami drogowymi: "Rybitwy" i "Igołomska" oraz mostem wantowym na Wiśle buduje konsorcjum firm Strabag oraz Heilit+Woerner.

W latach 2018-2021 powinna się zakończyć trwająca budowa trzech odcinków górskiego fragmentu drogi ekspresowej S7 między Lubniem i Rabką w Małopolsce. Na liczącej 16,7 kilometrów trasie powstaje najdłuższy w Polsce, ponad 2-kilometrowy tunel. Inwestycję podzielono na trzy odcinki: Lubień - Naprawa, Naprawa - Skomielna Biała wraz z budową tunelu i Skomielna Biała – Chabówka.

Droga krajowa nr 7 (na niektórych odcinkach S7) jest jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w Polsce przebiegającym od Gdańska do Rabki-Zdroju. Jej długość wynosi ok. 720 km. Nową trasę w większości zlokalizowano w miejscu istniejącej drogi krajowej nr 7, czyli w korytarzu trasy europejskiej E-77. Droga połączy aglomerację trójmiejską, warszawską i krakowską. (PAP)