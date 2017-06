Śląskie: Energia z wód kopalnianych może być źródłem ciepła

Wody z czynnych i zamkniętych kopalń węgla kamiennego, odpompowywane na powierzchnię, by nie doszło do zalania istniejących wyrobisk, mogą być ekologicznym źródłem ciepła np. do ogrzewania domów - wskazują naukowcy, którzy przez ostatnie trzy lata badali takie możliwości.