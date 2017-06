W związku ze zdarzeniem między Podstolicami a Kostrzynem uruchomiona została komunikacja zastępcza. Po ok. 2 godzinach ruch pociagów został wznowiony na jednym torze.

Pociąg IC, jadący z Warszawy do Poznania i dalej do Niemiec przyjechał na stację w Poznaniu z ok. 140-minutowym opóźnieniem.

Do potrącenia doszło na sprawnym przejeździe kolejowym. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia prokuratura. (PAP)