Jak stwierdził: "Każdy widzi, że jest eskalacja, że Sąd Najwyższy - mimo że powiesił biało-czerwonego Orła za swoimi plecami - idzie na konflikt". "To szersza wojna. Po jednej ze stron - po stronie przegranych w wyborach parlamentarnych - postawiła się władza sądownicza" - skomentował. Odnosząc się natomiast do informacji o zamienionych ciałach i szczątkach ofiar katastrofy smoleńskiej, Jakubiak ocenił, że Donald Tusk i Ewa Kopacz powinni ponieść "co najmniej polityczną" odpowiedzialność. Na uwagę Roberta Mazurka, że "odpowiedzialność polityczna" w przypadku najważniejszych polityków w państwie oznacza Trybunał Stanu, odparł: "To tak trzeba będzie". Dopytywany, czy to stanowisko jego czy całego klubu Kukiz’15, stwierdził: "Na ten temat będziemy rozmawiali".

Cała rozmowa na RMF24.pl