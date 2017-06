Na konferencji prasowej po czwartkowych rozmowach szef PKW poinformował, że na spotkaniu Mucha "ponownie powtórzył decyzję prezydenta o przeprowadzeniu referendum w dniu 11 listopada".

"My oczywiście ten termin akceptujemy, tym bardziej, że nie jest naszą rolą w jakikolwiek sposób odnosić się do tego terminu. Jesteśmy Państwową Komisją Wyborczą i tę decyzję szanujemy, i referendum zgodnie z decyzją prezydenta odbędzie się 11 listopada - przeprowadzimy je, nie ma ku temu żadnych powodów do obaw" - zapewnił Hermeliński.

Jak dodał, jeśli chodzi o wybory samorządowe, "to od parlamentu zależy, czy termin 11 listopada będzie utrzymany".