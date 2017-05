- 7 kwietnia 2017 - Cztery osoby zginęły, a 15 zostało rannych w Sztokholmie, gdy kierowca uprowadzonej ciężarówki wjechał w tłum, a następnie uderzył w dom towarowy. Domniemany sprawca zamachu, pochodzący z Uzbekistanu 39-letni Rachman Akiłow, przebywa w areszcie.

- 22 marca 2017 - Napastnik wjechał samochodem w grupę ludzi na Moście Westminsterskim w Londynie, zabijając trzy osoby, a następnie próbował dostać się na teren brytyjskiego parlamentu, raniąc śmiertelnie nożem policjanta. Sprawca został zastrzelony przez służby bezpieczeństwa. Ataku dokonał islamski ekstremista Khalid Masood, który urodził się i wychował w Wielkiej Brytanii.

- 19 grudnia 2016 - Tunezyjczyk Amis Amri porwał ciężarówkę i po zastrzeleniu w szoferce polskiego kierowcy Łukasza Urbana wjechał nią w tłum na jarmarku bożonarodzeniowym w centrum Berlina. W zamachu zginęło łącznie 12 osób, a ponad 50 zostało rannych. Terrorystę, który zbiegł z miejsca przestępstwa, zastrzelili cztery dni później pod Mediolanem włoscy policjanci.

- 14 lipca 2016 - 84 osoby zginęły w Nicei na południu Francji, gdy podczas obchodów Dnia Bastylii ciężarówka wjechała w tłum na promenadzie. Zamachowiec, mieszkający na stałe we Francji Tunezyjczyk Mohamed Lahouaiej Bouhlel, został zastrzelony przez policję. Do ataku przyznało się tzw. Państwo Islamskie.

- 22 marca 2016 - W serii trzech skoordynowanych zamachów bombowych w Brukseli - dwóch na lotnisku w Zaventem i jednym przy stacji metra Maelbeek - zginęły 32 osoby i trzech zamachowców samobójców, a ok. 340 osób zostało rannych. Do przeprowadzenia zamachów przyznało się tzw. Państwo Islamskie. Był to najkrwawszy atak terrorystyczny w historii Belgii.

- 13 listopada 2015 - W Paryżu doszło do serii skoordynowanych krwawych zamachów terrorystycznych, w tym do ataku na salę koncertową Bataclan, gdzie terroryści przetrzymywali zakładników. W atakach zginęło 130 osób, a ponad 350 zostało rannych. Do zamachów przyznało się Państwo Islamskie. Było to najtragiczniejsze wydarzenie, jakie dotknęło Francję od czasów drugiej wojny światowej.

- 14 lutego 2015 - W dwóch strzelaninach w Kopenhadze - przed kawiarnią i w pobliżu synagogi - zginęły dwie osoby, a pięć zostało rannych. Zamachowcem był 22-letni Omar el-Hussein, Duńczyk pochodzenia palestyńskiego, który przysiągł wierność Państwu Islamskiemu. Sprawca został zastrzelony dzień później przez policję.

- 7-9 stycznia 2015 - W Paryżu w zamachu na redakcję satyrycznego tygodnika "Charlie Hebdo" bracia Said i Cherif Kouachi zastrzelili 12 osób. Dzień później powiązany z napastnikami Amedy Coulibaly zabił w Paryżu policjantkę, a następnego dnia wziął zakładników w sklepie z żywnością koszerną, zabijając cztery osoby. Terroryści zginęli podczas operacji sił specjalnych francuskiej policji.

- 24 maja 2014 - Trzy osoby zginęły, a jedna została ciężko ranna w Brukseli w strzelaninie, do której doszło w Muzeum Żydowskim. Sprawca Mehdi Nemmouche, który strzelał w muzeum, kilka dni później został zatrzymany w Marsylii.

- 22 maja 2013 - Dwaj mężczyźni brutalnie zabili rzeźniczym tasakiem i nożem brytyjskiego żołnierza Lee Rigby'ego, który szedł ulicą niedaleko koszar artylerii we wschodnim Londynie. Zabójca żołnierza Michael Adebolajo został skazany na dożywocie, a jego wspólnik Michael Adebowale na karę minimum 45 lat pozbawienia wolności.

- Marzec 2012 - Radykalny islamista Mohamed Merah zastrzelił przed szkołą żydowską w Tuluzie troje dzieci i dorosłego, a jedną osobę ciężko ranił. Przedtem w Tuluzie i pobliskim Montauban zamordował trzech żołnierzy. Kilka dni po zamachu zginął w obławie policyjnej.

- 22 lipca 2011 - Norweski prawicowy ekstremista Anders Breivik dokonał zamachu bombowego w dzielnicy rządowej Oslo, w którym zginęło osiem osób, oraz masakry na wyspie Utoya, gdzie śmierć poniosło 69 ludzi, w większości młodych. Breivika skazano na karę 21 lat pozbawienia wolności z możliwością jej przedłużania, dopóki będzie uznawany za groźnego dla społeczeństwa.

- 7 lipca 2005 - W Londynie w trakcie porannego szczytu komunikacyjnego czterej młodzi brytyjscy islamiści zdetonowali bomby, wniesione w plecakach do trzech pociągów metra i jednego autobusu. Poza zainspirowanymi przez Al-Kaidę sprawcami zginęły 52 osoby - w tym trzy Polki - a około 700 innych zostało rannych. 21 lipca tego samego roku udaremniono kolejną falę zamachów na trzy stacje metra i autobus w Londynie.

- 11 marca 2004 - Dziesięć bomb eksplodowało w czterech pociągach podmiejskich w Madrycie i na jego przedmieściach. Zginęło 191 osób, w tym czworo Polaków, a prawie 1800 osób zostało rannych. Zamachów w Madrycie dokonali radykałowie zainspirowani przez Al-Kaidę. 21 z 28 oskarżonych uznano za winnych udziału w zamachach i skazano na karę więzienia. Był to najkrwawszy akt terroru w Europie od zamachu na samolot nad Lockerbie w Szkocji w 1988 r., w którym zginęło 259 osób będących na pokładzie i 11 na ziemi.