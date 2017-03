W czwartek Bank Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości ogłosił konkurs architektoniczny na koncepcję modelowego domu wielorodzinnego. Modelowe domy mają być przyjazne lokalnej społeczności i rodzinie, a koszt ich budowy nie powinien przekroczyć 2 tys. zł netto za mkw.

Jak czytamy w informacji prasowej nadesłanej przez BGKN, celem konkursu, przy którym bank współpracuje z Izbą Architektów Rzeczpospolitej Polskiej i Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej, jest "promowanie właściwych standardów kształtowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej, współczesnych wzorów architektury i nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych".

"Na potrzeby konkursu architekci mogą przyjąć dowolną technologię realizacji budynku" ― powiedział cytowany w komunikacie członek zarządu BGK Nieruchomości Grzegorz Muszyński.

Dodał, że BGKN jest zainteresowane, aby projekty zawierały rozwiązania wykorzystujące częściową i pełną prefabrykację lub w inny sposób usprawniały budowę i ograniczały czasochłonność prac budowlanych. "Wiemy, że prefabrykacja może nie być doskonale znana wszystkim uczestnikom konkursu. Dlatego na naszej stronie internetowej udostępnimy prezentację technologii zgłoszonych przez naszych potencjalnych partnerów z tej branży" - podkreślił.

Jak poinformował w czwartek BGKN, konkurs będzie przebiegał dwuetapowo: do 22 czerwca br. uczestnicy zgłoszą projekt modelowej zabudowy wielorodzinnej dla teoretycznej lokalizacji wskazanej przez organizatora, a następnie, do 31 sierpnia, autorzy 12 prac zakwalifikowanych do kolejnego etapu dopasują swoją koncepcję do uwarunkowań konkretnej działki. Ich pomysły oceniać będzie Sąd Konkursowy pod przewodnictwem byłego ministra budownictwa, prezesa BGKN Mirosława Barszcza.

W konkursie przewidziano 3 nagrody i 3 wyróżnienia na łączną kwotę 180 tys. zł. Autorzy zwycięskich prac zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówień, których przedmiotem będzie opracowanie projektów stanowiących podstawę do realizacji pierwszych inwestycji w ramach programu wdrażanego przez BGK Nieruchomości.

BGKN podkreślił, że nie wyklucza podjęcia współpracy także z innymi organizacjami zrzeszającymi architektów i urbanistów, np. ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich.

Regulamin konkursu jest dostępny poprzez platformę internetową www.bgkn.pl Rejestracja zgłoszeń zakończy się 20 kwietnia br., a 12 września podczas uroczystej gali połączonej z wystawą prac BGKN ogłosi zwycięzców oraz wyróżnionych uczestników konkursu. (PAP)