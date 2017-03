Po posiedzeniu Sądu Najwyższego adwokaci Karaułowej zapowiedzieli apelację, a także skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) na działania śledczych.

Od wyroku sądu niższej instancji odwoływali się obrońcy Karaułowej, oceniając go jako zbyt surowy. Uważali oni, iż oskarżyciele nie udowodnili, że dziewczyna próbowała przedostać się do Syrii po to, by zostać terrorystką. O utrzymanie w mocy wyroku wnosiła prokuratura, której zdaniem Karaułowa miała zamiar wstąpić do jednej z grup terrorystycznych po to, by dokonać zamachu samobójczego na terenie Syrii lub Europy.

Przed posiedzeniem Sądu Najwyższego petycję z apelem o uwolnienie Karaułowej ogłosiła w internecie niezależna "Nowaja Gazieta". Autorzy petycji wskazują, że surowy wyrok dla 21-latki jest ukaraniem nie terrorystów i werbowników, lecz ich ofiary.

Krytycy wyroku wskazują, że rodzice Karaułowej sami zwrócili się do Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) wierząc, że ich córka potraktowana zostanie jako ofiara werbowników, a nie jako wspólniczka. Oceniają również, że surowy wyrok wydano, by działał odstraszająco, jednak zaowocuje on tym, że w analogicznych przypadkach rodzice, których dzieci nawiązały kontakt z werbownikami, nie zgłoszą tego do organów ochrony prawa.

Na procesie Karaułowa utrzymywała, że zakochała się w mężczyźnie, z którym zawarła znajomość przez internet i który okazał się werbownikiem IS, a do Syrii jechała po to, by go poślubić. Wiosną 2015 roku dziewczyna, wówczas 19-letnia studentka renomowanego Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego (MGU), w tajemnicy przed rodzicami pojechała do Stambułu, skąd umówione osoby przewiozły ją do miasta Kilis. Została ujęta przez służby w rejonie granicy turecko-syryjskiej, w grupie innych obywateli Rosji. Przewieziono ją do Rosji. Początkowo zaniechano wszczynania postępowania karnego, jednak jesienią 2015 r. Karaułowa została oficjalnie zatrzymana i oskarżona o próbę wstąpienia do IS.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)