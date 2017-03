Szczerski: Wieczorem spotkanie prezydenta z premier ws szczytu UE w Rzymie

Prezydent Andrzej Duda we wtorek wieczorem spotka się z premier Beatą Szydło; to konsultacje przed szczytem unijnym z okazji 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich - poinformował we wtorek PAP prezydencki minister Krzysztof Szczerski.