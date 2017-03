"Dziś w Europie wydajemy bardzo niewiele na rolnictwo. Bardzo ważne jest, aby takie kraje jak Włochy czy Polska, w których rolnictwo odgrywa istotną rolę, zjednoczyły siły w walce o nowy budżet. Powinniśmy zjednoczyć nasze siły i domagać się mocnego budżetu dla Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku" - powiedział Moncalvo na posiedzeniu senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak dodał, Confederazione Nazionale Coldiretti, która powstała w 1944 roku, to pierwsza włoska organizacja rolników. Obecnie reprezentuje interesy 1 mln 600 tys. rolników we Włoszech.

"Jest bardzo wiele wspólnych punktów między Włochami a Polską. Rolnictwo w obu krajach odgrywa znacząca rolę, daje pracę oraz produkty żywnościowe. Szczególnie istotne są gospodarstwa rodzinne, które są podstawą utrzymania się wielu rolników" - powiedział.

Jego zdaniem, jeśli chcemy utrzymać w Europie rodzinne gospodarstwa, to każde z państw członkowskich powinno mieć odpowiednie narzędzia ochrony takiego rolnictwa. "Moglibyśmy wspólnie bronić przede wszystkim gospodarstw rodzinnych i to one powinny być głównymi beneficjentami WPR" - powiedział.

Obecny na komisji wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki przedstawił senatorom priorytety Polski w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. "Dla Polski kluczowe jest, aby nowe rozwiązania zapewniały równe warunki konkurencji na jednolitym rynku i były zgodne z traktatową zasadą równego traktowania obywateli UE ze względu na przynależność państwową oraz nie naruszały zasady niedyskryminacji między producentami wewnątrz UE" - powiedział.

Jak mówił wiceminister, propozycje rozwiązań, jakie będą się pojawiały w dalszej debacie o WPR, powinny m.in. zapewnić skuteczną realizację traktatowych celów Wspólnej Polityki Rolnej, zachować wspólnotowy charakter tej polityki, w tym w wymiarze finansowym, a także niwelować różnice w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Powinny też służyć rozwojowi małych i średnich gospodarstw rodzinnych.

Jak podkreślił, Polska uważa, że w ramach nowej WPR należy także uwzględniać aspekty środowiskowe i klimatyczne, wykorzystując przede wszystkim efekty synergii z europejskim modelem rozwoju rolnictwa, opartym na gospodarstwach rodzinnych.

Obecna na komisji Teresa Hałas z NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" powiedziała, że organizacja pozytywnie ocenia starania polskiego rządu w kwestii wypracowania korzystnego stanowiska dla polskich gospodarstw rodzinnych i ich konkurencyjności.

Komisja Europejska przygotuje wniosek w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r., który będzie stanowił podstawę aktów prawnych dla nowej perspektywy finansowej. 2 lutego br. KE rozpoczęła konsultacje społeczne, które potrwają do 2 maja, a ich podsumowanie przedstawi unijny komisarz ds. rolnictwa na specjalnej konferencji w lipcu br. (PAP)