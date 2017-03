Według szefa Forum Młodych Ludowców minister środowiska Jan Szyszko "w ostatnim czasie - razem z całą swoją partią - uskutecznił nowy program PiS +trociny plus+". "Minister Szyszko zastał Polskę drewnianą, a pozostawił wykarczowaną" - powiedział w środę na konferencji przed Ministerstwem Środowiska.

Dodał, że młodzieżówka PSL przygotowała "pozytywną odpowiedź" dla ministra środowiska, którą jest akcja #DrzewoDlaPolski. Bazuje ona na popularnej w mediach społecznościowych zasadzie nominacji - zainteresowana osoba sadzi drzewo, uwiecznia ten moment, publikuje w mediach społecznościowych z hashtagiem #DrzewoDlaPolski i nominuje kolejne trzy osoby. Motyka podkreślił, że również szef MŚ został do niej zaproszony.

Działacze PSL przynieśli na konferencję sadzonki oraz świerk przeznaczony dla Jana Szyszki, który złożyli w ministerstwie z prośbą o przekazanie szefowi resortu. "Mamy nadzieję, że minister pójdzie po rozum do głowy, otrzymując ten wyjątkowy od nas prezent i zasadzi drzewo" - wskazał Motyka.

"Minister środowiska powinien dbać o środowisko, a nie karczować lasy - zwłaszcza gdy mamy takie problemy z ochroną powietrza, z ochroną środowiska" - mówił szef FML.

Motyka powiedział, że PSL oczekuje od Szyszki również "naprawy prawa". "Sam Jarosław Kaczyński mówi, że to jest ustawa napisana pod lobby deweloperskie. Podczas ostatniej komisji środowiska posłowie nie chcieli się tym tematem zająć. Oczekujemy odpowiedzi, komu właściwie ta ustawa służy, bo na pewno nie obywatelom" - stwierdził szef FML.

Przekonywał, że PSL "będzie naprawiało wszystkie błędy tej fatalnej zmiany", także - w jego opinii - negatywne działania MŚ.

Emil Sawicki z FML dodał, iż ma świadomość, że tych kilkaset sadzonek nie zastąpi wielu drzew wyciętych w ostatnim okresie, ale - jak zaznaczył - "my jako Forum Młodych Ludowców, biorąc odpowiedzialność za Polskę w przyszłości, już teraz dbamy o to środowisko". Zachęcał wszystkich do wzięcia udziału w akcji PSL.

"Te wszystkie sadzonki - klonu, modrzewia, świerka - trafią do mieszkańców Warszawy. Liczymy na to, że mieszkańcy przyłączą się do akcji #DrzewoDlaPolski" - podkreślił Sawicki.

Rzecznik prasowy PSL Jakub Stefaniak powiedział PAP, że ok. godz. 16 w okolicach stacji PKP Warszawa Śródmieście działacze PSL będą rozdawali sadzonki drzew mieszkańcom.

Przygotowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody został złożony w Sejmie w piątek. Nowela przewiduje, że jeżeli na danym terenie zostaną usunięte drzewa, właściciel przez pięć lat nie będzie mógł zbyć tej nieruchomości na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Nowela proponuje kary administracyjne, jeśli osoba fizyczna nie dotrzyma tego zakazu.

Podczas wtorkowego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa poseł wnioskodawca Wojciech Skurkiewicz (PiS) poprosił o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego projektu PiS dot. wycinki drzew na prywatnym gruncie, ponieważ wymaga on jeszcze doprecyzowania. Pytany przez PAP, czy projekt może być poddany pod głosowanie jeszcze na obecnym posiedzeniu Sejmu, Skurkiewicz powiedział: "Będziemy starali się jak najszybciej pracować nad projektem, żeby jak najszybciej skierować go do Senatu i żeby jak najszybciej wszedł w życie". Poinformował, że poprosił przewodniczącego komisji ochrony środowiska, aby zajęła się ona projektem PiS na swym posiedzeniu w najbliższy czwartek.(PAP)