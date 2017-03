W tym roku wiele grup organizujących Manify w różnych miastach (m.in. w Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie, Bydgoszczy, Łodzi, Warszawie) przygotowuje demonstracje pod wspólnym hasłem "Przeciw przemocy władzy". Organizatorki tłumaczą jednak, że nie utożsamiają władzy z obecnie rządzącymi, ale definiują ją jako "kumulację opresji" wobec wykluczanych społecznie grup.

"Protestujemy przeciwko wszelkiej przemocy – instytucjonalnej, systemowej, ekonomicznej, fizycznej, seksualnej, psychicznej, symbolicznej, przeciwko zaniechaniom i bierności tam, gdzie potrzeba pomocy i wsparcia" - przekonują.

W Warszawie do hasła "Przeciw przemocy władzy" organizatorki dodały: "Dość wyzysku reprodukcyjnego", który definiują jako ignorowanie, zaniedbywanie i represje wobec kobiet ze strony władzy we wszystkich sferach związanych z rozrodczością. Wskazują w tym kontekście ograniczony dostęp do aborcji, a także antykoncepcji, na ograniczenie dostępu do zapłodnienia in vitro przez wycofywanie się państwa z finasowania tego zabiegu czy likwidację standardów okołoporodowych.

"Wyzysk reprodukcyjny ma wymiar prawny, społeczny i ekonomiczny. Prowadzi do ubóstwa, coraz większych podziałów społecznych i marginalizacji" - przekonują organizatorki warszawskiej Manify.

W Bydgoszczy Manifa ma przejść w sobotę pod hasłem "Przeciw przemocy władzy – Siostrzeństwo naszą siłą!"; również w sobotę zaplanowano Manifę w Łodzi, gdzie do głównego hasła dodano: "Moje ciało, mój wybór"; z kolei krakowska Manifa, która również odbyć się ma w sobotę, przejdzie pod hasłem: "Równości jak powietrza!". W sobotę manifestacje zaplanowano także m.in. w Lublinie, a w niedzielę - m.in. we Wrocławiu i w Poznaniu.

Poza Manifami w weekend, w środę zaplanowany jest Międzynarodowy Strajk Kobiet 8 marca, organizowany przez Ogólnopolski Strajk Kobiet – nieformalną inicjatywę kobiet należących do różnych organizacji kobiecych, a także niezrzeszonych, które zorganizowały Ogólnopolski Strajk Kobiet (tzw. Czarny Poniedziałek) 3 października 2016 r. Organizatorki tej inicjatywy zachęcają do powstrzymania się od pracy - zawodowej lub w domu, zamanifestowania poparcia czarnym strojem. Popołudniu w ramach Strajku Kobiet w wielu miastach odbędą się manifestacje lub różnego rodzaju happeningi.

Międzynarodowy Dzień Kobiet to święto ustanowione w 1910 r. dla upamiętnienia strajku 15 tys. kobiet, pracownic fabryki tekstylnej w Nowym Jorku, które 8 marca 1908 r. domagały się praw wyborczych i polepszenia warunków pracy. Właściciel fabryki zamknął strajkujące w pomieszczeniach fabrycznych. W wyniku pożaru zginęło wówczas 129 kobiet.