W środę obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". W Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w dawnym Areszcie Śledczym na Mokotowie zaplanowano dzień otwarty m.in. zwiedzanie historycznej części aresztu przez grupy zorganizowane i ekspozycję archiwaliów. O godz. 10 nastąpi symboliczne otwarcie bramy Aresztu i wyjazd ostatniej więźniarki. Bramę otworzy wiceminister Jaki z Zofią Pilecką, córką Witolda Pileckiego, zamordowanego w mokotowskim więzieniu.

Jaki mówił w TVP Info, że "z punktu widzenia państwa polskiego, tak istotne, tak ważne jest to, żeby przypominać, że byli tacy ludzie, którzy byli w stanie oddać rzecz najcenniejszą - to znaczy życie, za Polskę".

"+Żołnierze Wyklęci+, bo jeszcze nie wszyscy mogą wiedzieć, to byli żołnierze, którzy po 1945 roku postanowili dalej walczyć o Polskę" - podkreślił Jaki. Dodał, że byli oni depozytariuszami "wartości wychowania II Rzeczpospolitej - bezwzględnej miłości do Polski".

"Właśnie dlatego władza komunistyczna tak chciała ich zniszczyć, w taki sposób, że nawet do dzisiaj nie wiemy, gdzie wielu z nich jest pochowanych. I to muzeum, które powstaje dzisiaj w tym więzieniu na Rakowieckiej, jest ich takim symbolicznym zwycięstwem. My pokazujemy dzisiaj, jako młode pokolenie, gdzie było dobro, gdzie było zło, że dobro zawsze zwycięży, że dobro gwarantuje to, co my dzisiaj gwarantujemy +Żołnierzom Wyklętym+, to znaczy nieśmiertelność" - powiedział wiceminister.

Główne uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbędą się w Warszawie. Rozpocznie je przed południem apel pamięci, a także ceremonia wręczenia aktów mianowań Żołnierzy Wyklętych na kolejne stopnie wojskowe oraz odznak honorowych i medali pamiątkowych w Muzeum Wojska Polskiego. Następnie m.in. żołnierze i członkowie grup rekonstrukcyjnych przemaszerują na pl. Piłsudskiego.

Przypadający 1 marca Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" ustanowił w 2011 r. parlament "w hołdzie Żołnierzom Wyklętym - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu".