Pociej odmówił odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie będzie uczestniczył w przesłuchaniu.

Dopytywany przez dziennikarzy poinformował, że chciał w nim uczestniczyć. Jak powiedział, takie jest jego prawo jako obrońcy, został także o przesłuchaniu formalnie zawiadomiony.

"Nie mogę państwu powiedzieć nic więcej" - powiedział.

Pytany, jakie kwestie w zeznaniach premier by go interesowały, powiedział, że "głównie charakter kolumny rządowej". "Jeżeli nie byłyby to pojazdy uprzywilejowane, to mój klient miał prawo sądzić, że na lewym pasie przy podwójnej ciągłej nie będzie żadnego innego pojazdu" - wyjaśnił.

Premier Beata Szydło przyjechała w czwartek o godz. 14.30 do krakowskiej Prokuratury Okręgowej, gdzie na godz. 15 zapowiadano początek przesłuchania jej w charakterze świadka wypadku kolumny rządowej w Oświęcimiu 10 lutego, w którym uczestniczyła.

Przed budynkiem prokuratury licznie zgromadziły się media. Dziennikarze nie mają jednak dostępu do budynku. Obok nich stoją manifestanci z bębnami i emblematami w formie serca, na których jest napis: "Kochasz? Powiedz stop piratom drogowym. KOD".

W przesłuchaniu uczestniczyć miał obrońca podejrzanego o nieumyślne spowodowanie wypadku Sebastiana K. adwokat Władysław Pociej. "Moja rola będzie zależała od dynamiki spotkania, nie mam gotowych pytań, ale chciałbym wyjaśnić wszelkie możliwe kwestie" – mówił

PAP adwokat.

Do wypadku doszło 10 lutego w Oświęcimiu. Policja podała, że rządowa kolumna trzech samochodów (pojazd premier Beaty Szydło jechał w środku) wyprzedzała fiata seicento. Jego 21-letni kierowca przepuścił pierwszy samochód, a następnie zaczął skręcać w lewo i uderzył w auto szefowej rządu, które następnie uderzyło w drzewo.

W wyniku wypadku poważne obrażenia ciała, utrzymujące się dłużej niż 7 dni, odnieśli premier i jeden z funkcjonariuszy BOR - szef ochrony Beaty Szydło. U drugiego funkcjonariusza BOR - kierowcy pojazdu - stwierdzono lżejsze obrażenia (naruszenie czynności ciała przez mniej niż 7 dni). Beata Szydło do 17 lutego przebywała w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.

14 lutego prokuratorski zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku usłyszał kierowca fiata Sebastian K. Kierowca nie przyznał się do winy, prokuratura nie podaje treści jego wyjaśnień.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi zespół trojga prokuratorów z Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Nadzór nad śledztwem objęła Prokuratura Regionalna w Krakowie.