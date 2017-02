Szojgu powiedział o tym relacjonując w środę w parlamencie działalność swojego resortu. "W parku +Patriota+ budujemy Reichstag - nie w całości, lecz po to, by członkowie naszej Junarmii mogli szturmować nie byle co, tylko konkretne miejsce" - mówił minister. Junarmia to dawny Ruch Młodych Patriotów - organizacja patriotyczna dla dzieci i młodzieży.

Szojgu zapowiedział również zbudowanie w parku "Patriota" "osady partyzanckiej w pełnej skali" i wyjaśnił, że obecnie kończy się budowa linii frontu z okopami i schronami.

Podczas bitwy o Berlin w 1945 roku Armia Czerwona przeprowadziła zwycięski szturm na historyczny gmach parlamentu (Reichstagu), nadając mu wielkie znaczenie symboliczne i propagandowe. Gmach został odbudowany w latach 60. XX wieku. Obecnie jest siedzibą niemieckiego Bundestagu.

Park wojskowo-patriotyczny "Patriota" powstał z inicjatywy resortu obrony Rosji koło Kubinki pod Moskwą. Odbywają się tam ekspozycje uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz rekonstrukcje bitew. Oficjalnie został otwarty latem 2015 roku.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)