Minister Macierewicz, który w czwartek był w Brukseli, pytany przez PAP o tę sprawę, nie chciał jej komentować.

"Myślę, że w tej kwestii mamy tutaj wszyscy jednolite stanowisko. Spraw wywiadu wojskowego publicznie nie poruszamy, no chyba że mielibyśmy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną bądź jakimiś nieprawidłowościami. Wtedy oczywiście szef MON jest do państwa dyspozycji, ale nie w sprawie rutynowych, normalnych zmian" - zaznaczył.

"W związku z tym nie komentuję tego" - dodał minister.

Marek Biernacki (PO), członek sejmowej komisji ds. służb specjalnych, powiedział PAP, że sprawa nie była tematem obrad komisji, ale dzwonili w tej sprawie do niego dziennikarze z prośbą o komentarz. "Podczas ostatniego posiedzenia szef SWW był akurat obecny, ale nie było mowy o wniosku o odwołanie jego zastępcy" - powiedział PAP Biernacki. "Jestem zdziwiony, bo jeśli taka decyzja zapadła, to powinniśmy jako komisja dowiedzieć się o tym w normalnym trybie, nie od dziennikarzy" - zaznaczył.

Zastępców szefa SWW zgodnie z ustawą powołuje i odwołuje minister obrony narodowej, na wniosek szefa służby, po zasięgnięciu opinii sejmowej komisji ds. służb specjalnych. Kacprzak został powołany pod koniec 2015 r. (PAP)