Wiceminister wystąpił w Sejmie przed głosowaniem nad ustawą, która przewiduje powołanie komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie. W czasie dyskusji poprzedzającej głosowanie posłowie opozycji zgłosili szereg krytycznych uwag dotyczących jej zapisów.

Jaki powiedział, że gdy słucha tych zarzutów ma wrażenia, że prawdziwą intencją jest "torpedowanie wzmocnienia polskiego państwa". "Polskiego państwa które krzyczy, że nie chce być już bezbronne" - podkreślił Jaki.

"Bardzo często w przypadku reprywatyzacji używa się takiego określenia, że to jest najlepszy przykład, że polskie państwo było teoretyczne. To jest nieprawda, jest dużo gorzej - w tej sprawie polskie państwo zostało upokorzone. Polskie państwo w tej sprawie jest na kolanach. Naszym zadaniem jest to, aby państwo podnieść z kolan w tym zakresie" - oświadczył Jaki.

"Jeżeli państwo stawiacie dzisiaj zarzut, że komisji będzie miała szerokie uprawnienia do szybkiego działania, to ja uważam, że to jest jej największy atut. Polskie państwo nie może przegrywać z grupą cwaniaczków i przestępców" - powiedział wiceminister zwracając się do posłów opozycji.

Zapewnił, że komisja weryfikacyjna mieści się w polskim porządku prawnym i są na to opinie ekspertów.