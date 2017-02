Propozycje SLD: m.in. wyższa kwota wolna; liberalizacja prawa do aborcji

Kwota wolna od podatku w wysokości 24 tys. zł, edukacja seksualna od przedszkola do matury, powszechna opieka geriatryczna i prawo do przerywania ciąży do 12 tygodnia - m.in. te postulaty znalazły się w propozycji programowej SLD zaprezentowanej w sobotę podczas Rady Krajowej Sojuszu.