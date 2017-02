Sipiera pytany przez dziennikarzy, jaka jest relacja między problemem smogu a nowymi pomysłami dotyczącymi projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, odpowiedział: "Moim zdaniem ta relacja jest bardzo ważna. Bo jednym z aspektów tego projektu jest komunikacja, której nie udało się w stolicy urządzić przez tyle lat".

Jak wskazał, "zdecydowana większość" osób dojeżdżających z mniejszych miejscowości spod Warszawy do stolicy korzysta z samochodów.

"Wiadomo, że rozwinięta komunikacja, czy to jest kwestia metra, czy to jest kwestia autobusów, tramwajów to jest interes nas wszystkich, dlatego że zdecydowana większość dojeżdżających z mniejszych miejscowości będzie używała tej komunikacji. Jednak można oczekiwać od ludzi, jeszcze teraz przy budowie większej ilości dróg szybkiego ruchu, że ludzie będą jeździli metrem, tramwajem a nie samochodami, będą jeździli samochodami" - powiedział Sipiera.

Dodał, że dzięki projektowi mieszkańcom włączonych do Warszawy gmin ułatwi się m.in. transport i komunikację.

Według projektu przygotowanego przez PiS, miasto stołeczne Warszawa stałoby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby 33 gminy. Jedną z nich byłaby gmina miejska Warszawa (obecne miasto stołeczne Warszawa), składająca się z 18 dzielnic.

Zgodnie z projektem PiS miasto stołeczne Warszawa, jako jednostka samorządu terytorialnego o charakterze metropolitalnym, ma swoim zasięgiem ma objąć 33 gminy, w tym gminę Warszawa oraz gminy: Błonie, Brwinów, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Halinów, Izabelin, Jabłonna, Józefów, Karczew, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Nieporęt, Otwock, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Pruszków, Raszyn, Stare Babice, Sulejówek, Wiązowna, Wieliszew, Wołomin, Ząbki, Zielonka.

Do zakresu działania miasta stołecznego Warszawy należeć mają "wszystkie ponadgminne sprawy publiczne o znaczeniu metropolitalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów".

Organami miasta stołecznego Warszawy, zgodnie z projektem, będą: Prezydent miasta stołecznego Warszawy (jako organ wykonawczy) oraz Rada miasta stołecznego Warszawy (organ stanowiący i kontrolny). Prezydent ma być wybierany w wyborach powszechnych przez mieszkańców m.st. Warszawy. Ma on jednocześnie pełnić funkcję burmistrza gminy Warszawa.

Rada miasta stołecznego Warszawy składać się ma z 50 radnych wybieranych w okręgach jednomandatowych. Radni mają być wybierani po jednym z każdej dzielnicy gminy Warszawa oraz po jednym z pozostałych gmin wchodzących w skład miasta stołecznego Warszawy. Uchwały Rady zapadać będą, według projektu, "podwójną większością głosów".