Tyszka o ustawie metropolitalnej: Nieprawdopodobne paradoksy. To jest parodia aktu prawnego

Miasto stołeczne Warszawa w tym projekcie to będzie gmina Warszawa plus trzydzieści dwie gminy podwarszawskieźródło: Newspix

To jest parodia aktu prawnego. Chciałem zadać publicznie pytanie: kto to napisał? Tam są nieprawdopodobne paradoksy - mówił w czwartek wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15), odnosząc się do projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.