O śmierci prof. Nikodemowicza poinformowała PAP rzeczniczka KUL, Lidia Jaskuła. Profesor był przez wiele lat wykładowcą tej uczelni.

Prof. Nikodemowicz należał do czołowych współczesnych twórców muzyki sakralnej. Był autorem około 200 utworów muzycznych. Skomponował wiele utworów m.in. na fortepian, orkiestrę, a także dla chórów i solistów. Szczególne miejsce w jego twórczości zajmuje muzyka religijna - skomponował wiele kantat, oratoriów, suit, psalmów.

Urodził się 2 stycznia 1925 r. we Lwowie. Gry na fortepianie uczył się od dziecka. W latach 1943-46 studiował chemię na Politechnice Lwowskiej, ale to muzyka została jego pasją. Po wojnie studiował kompozycję w Konserwatorium we Lwowie pod kierunkiem prof. Adama Sołtysa oraz grę na fortepianie u prof. Tadeusza Majerskiego. W latach 1951-1973 wykładał kompozycję, teorię muzyki i grę na fortepianie w macierzystej uczelni.

W 1973 r. został wyrzucony z pracy we Lwowie za przekonania religijne. Przez kilka lat utrzymywał się głównie z korepetycji.

W 1980 r. wraz z rodziną przeprowadził się na stałe do Polski i zamieszkał w Lublinie. Wykładał przedmioty teoretyczne i kompozycję na KUL oraz UMCS. W latach 1982-92 był dyrygentem chóru w lubelskim Wyższym Seminarium Duchownym. W 1995 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Jako pianista występował z własnymi utworami i w repertuarze klasycznym. Jednak karierę pianistyczną uniemożliwiła mu choroba ręki.

W 2003 r. od papieża Św. Jana Pawła II otrzymał wysokie odznaczenie „Pro Ecclesia et Pontifice". W tym samym roku otrzymał tytuł „Profesora honoris causa" Akademii Muzycznej we Lwowie.

Był laureatem wielu znaczących nagród artystycznych. Jego utwory były wykonywane na wielu ważnych festiwalach. Od 2012 r. w Lublinie odbywa się międzynarodowy festiwal Jego imienia, „Andrzej Nikodemowicz - czas i dźwięk”. (PAP)