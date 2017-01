Czwartkową konferencję zorganizowano z okazji nadchodzącego Dnia życia Konsekrowanego.

Jak poinformował przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego bp Kazimierz Gurda, na świecie żyje ok. 950 tys. osób konsekrowanych, z czego w Polsce mieszka ok. 35 tys. Najwięcej u nas - prawie 19 tys. - to siostry z tzw. czynnych zgromadzeń, czyli takich, które pracują np. jako katechetki, zakrystianki, organistki czy pielęgniarki. Ok. 12,3 tys. osób konsekrowanych to zakonnicy. Najmniejsza grupa to siostry klauzurowe, czyli takie, które nie utrzymują kontaktu ze światem zewnętrznym. W 83 polskich klasztorach kontemplacyjnych jest takich mniszek 1303. Prawie tyle samo osób - 1300 - wybrało indywidualne życie konsekrowane poza klasztorem.

Przewodnicząca Konferencji Przełożonych żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych s. Weronika Sowulewska poinformowała, że liczba zakonnic "pomału, aczkolwiek systematycznie maleje". Jej zdaniem, wynika to z dużej liczby zgonów starszych sióstr, których w minionym roku - jak podała - zmarło 21. Dodała, że rozkład powołań jest nieproporcjonalny i niezależny od wielkości czy średniej wieku wspólnoty. Statystyczna mniszka w Polsce w 2016 roku miała 54 lata. Bp Gurda dodał, że spadek powołań jest też spowodowany niżem demograficznym.

Według danych Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, zakony męskie w Polsce to wspólnota liczą 12 152 zakonników, z których 9363 ma święcenia kapłańskie, 1360 to bracia zakonni, jest też 253 nowicjuszy i 223 postulantów. W kraju pracuje 8852 zakonników, za granicą - 3300.

Dzień życia Konsekrowanego - obchodzony 2 lutego, w uroczystość Ofiarowania Pańskiego - ustanowił w 1997 r. Jan Paweł II. W tym roku jego hasło brzmi "Wczoraj, dziś i jutro życia konsekrowanego w ewangelizacji".

Bp Gurda podkreślił, że ewangelizować można "nie tylko przez głoszenie słowa Bożego, ale także przez różne formy działalności charytatywnej, edukacyjnej i społecznej". "Mamy w Kościele wspólnoty bł. Honorata Koźmińskiego, których zadaniem jest przed wszystkim pójście do tych wszystkich, którzy od Kościoła odchodzili, których trzeba było ich ewangelizować i zanieść im Ewangelię. Natomiast św. Brat Albert przełożył Ewangelię w czyn, że Ewangelia łączy się z działaniem na rzecz ubogich" - dodał.

Biskup zwrócił się z apelem, aby - tradycyjnie 2 lutego - wesprzeć zakony klauzurowe, które mają trudności w znalezieniu środków na utrzymanie. Niektóre prowadzą wprawdzie np. pracownie haftu albo zajmują się wypiekiem opłatków, ale dochód z tej działalności często nie wystarcza na utrzymanie budynków zakonnych. Zaapelował także o modlitwę w intencji osób konsekrowanych. (PAP)