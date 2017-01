Mazurek oraz poseł PiS Jacek Sasin byli pytani na briefingu w Sejmie o wtorkową wypowiedź Grzegorza Schetyny. Szef PO powiedział, że jego partia bierze pod uwagę wariant przyspieszenia wyborów parlamentarnych i samorządowych i będziemy gotowa w każdej chwili.

"Ja jeszcze raz powiem: nigdy nie mówiliśmy, by skrócić obecną kadencję samorządu; takich planów nie mamy" - zapewniła Mazurek.

Dodała, że jeśli chodzi o stan przygotowania PO do wyborów, to jest to sprawa tej partii i to do niej należy kierować pytania.

"Trudno komentować do czego jest przygotowana PO, może ma jakiś sposób na przyspieszenie wyborów samorządowych; my jako większość parlamentarna nie planujemy żadnych takich działań; ale może PO będzie wnioskować o takie przyspieszone wybory samorządowe" - dodał Sasin.

W ubiegłym tygodniu prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział zmiany, dotyczące m.in. ordynacji wyborczej w wyborach samorządowych, w tym wprowadzenia dwukadencyjności dla prezydentów miast i burmistrzów. W weekend Kaczyński mówił, że ograniczenia te miałyby wejść w życie "od razu". Oznacza to, że według nowych przepisów przeprowadzone byłyby już najbliższe wybory samorządowe, które powinny odbyć się jesienią 2018 roku. (PAP)