Szymański był pytany w RMF FM o wizytę kanclerz Angeli Merkel, która ma w lutym przyjechać do Polski. Wiceszef MSZ zapewnił, że obu stronom zależy na jak najlepszych relacjach. "Premier Szydło i kanclerz Merkel zależy na tym, żeby relacje Warszawa-Berlin były jak najlepsze. Mamy w Europie wiele spraw do wyjaśnienia; są sprawy, które nas różnią, są sprawy, które są przedmiotem naszej wspólnej troski" - mówił.

Dopytywany, co oznacza fakt, że kanclerz Niemiec, oprócz spotkania z premier Beatą Szydło i prezydentem Andrzejem Dudą, będzie rozmawiać również z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, przypomniał, że Merkel niedawno została wybrana szefową CDU. "Jest liderem swojej własnej partii, więc również jest osobą właściwa do ewentualnej rozmowy z liderem partii rządzącej w Polsce" - mówił. "Oznacza to tyle, że Berlin trafnie zauważa, że oprócz piany, która unosi się nad Brukselą, potrzebne jest dobre porozumienie między Berlinem a Warszawą. Takie porozumienie jest możliwe tylko wtedy, kiedy będziemy mieli tak jak dotychczas coraz bardziej konstruktywną atmosferę na szczytach RE, coraz lepszą współpracę między kanclerz Merkel a premier Beatą Szydło" - dodał Szymański.

Wiceszef MSZ został również spytany o to, czy Donald Trump "może nas +przehandlować+ za coś z Rosją". "Do nas należy - mam na myśli Europę, nie Polskę - czy pozwolimy na to, czy nie. Jeżeli Europa znajdzie dla siebie rozsądną rolę wobec Stanów Zjednoczonych, to będzie podmiotem. Jeżeli wpadnie w tą histerię, z którą mieliśmy do czynienia w kampanii wyborczej i da sobie podyktować scenariusze przez ludzi, którzy tradycyjnie mają nerwowy stosunek do Stanów Zjednoczonych, to wtedy prezydentowi Trumpowi będzie łatwiej wybierać sobie partnerów" - odparł.

Dodał, że "transakcyjny charakter" polityki, o jakim mówi Trump, jest naturalny.