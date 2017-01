Lider PiS w sobotę wieczorem na zamkniętym dla mediów spotkaniu w Katowicach rozmawiał z działaczami partii z woj. śląskiego. Fragmenty jego wystąpienia zamieszczono na Twitterze Prawa i Sprawiedliwości.

"Wszystkie wybory są ważne, ale te samorządowe mają szczególną wagę. Wynik wyborów samorządowych wpływa znacząco na wybory parlamentarne" - mówił w Katowicach lider PiS.

Podkreślił też, że sprawą bardzo ważną jest realizacja projektów, które PiS założyło w kwestii wyborów samorządowych. Powtórzył, że PiS w każdym województwie powoła pełnomocnika do spraw wyborów samorządowych. Dodał, że najistotniejszym elementem jest zmiana ordynacji wyborczej.

W swoim wystąpieniu Kaczyński odniósł się też do planowanej przez rząd reformy służby zdrowia. Jak ocenił, reforma służby zdrowia jest Polsce bardzo potrzebna. Jednocześnie lider PiS podkreślił, że nie da się przeprowadzić reformy służby zdrowia od razu: musi to być rozłożone w czasie.

Zapowiedział, że w tym roku PiS będzie się koncentrować na Planie Rozwoju.

Lider PiS ocenił również, że musi być przywrócona równowaga społeczna. "Tyczy się to również mediów" - podkreślił.

Kaczyński nawiązał też do działań opozycji. Jak zaznaczył, opozycji bardzo zaszkodziło to, co robili do tej pory. "Opozycja ma przeświadczenie, że władza po prostu im się należy" - powiedział.