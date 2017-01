„Wybór Donalda Trumpa wyznacza nową epokę, w której dyktaturę politycznej poprawności mogą zastąpić szczere słowa, a decyzje będą podejmowane nie na podstawie ideologii, tylko zdrowego rozsądku” – napisano w komunikacie.

Fidesz podkreślił, że USA są sojusznikiem Węgier, a współpraca między dwoma krajami jest ścisła i ważna także w kwestiach gospodarki i bezpieczeństwa.

„Oprócz tego łączą nas też takie wspólne wartości, jak poszanowanie wolności, godności ludzkiej i odwagi” – zaznaczył Fidesz, życząc Trumpowi wielu sukcesów i zdrowia.

Po ogłoszeniu wyniku amerykańskich wyborów w listopadzie szef Fideszu, premier Węgier Viktor Orban powiedział, że dobiega kresu epoka „liberalnej niedemokracji” i możemy powrócić do „rzeczywistej demokracji". Według niego mamy do czynienia z „historycznym wydarzeniem, kiedy to zachodnia cywilizacja z powodzeniem, jak się wydaje, wyzwala się z niewoli jednej ideologii".