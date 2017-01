Jak mówił, media sprawiają, że władza musi się zastanawiać nad tym, co robi.

- Nie ma demokracji, jeśli obywatele nie są dobrze poinformowani. To wy jesteście pasem transmisyjnym, który przekazuje im informacje o działaniach władzy. Ameryka was potrzebuje i nasza demokracja was potrzebuje – dziękował prasie Obama.