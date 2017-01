W związku z dramatyczną sytuacją uchodźców Awramopulos pojechał na wyspę Lesbos.

"Chcę przekazać bardzo ważne przesłanie: na nas wszystkich, Grekach, Europejczykach, spoczywa humanitarny obowiązek poprawienia sytuacji na (greckich) wyspach zarówno dla migrantów, jak i mieszkańców tych wysp" - powiedział Awramopulos. Jego oświadczenie opublikowała w środę Komisja Europejska.

Unijny komisarz dodał, że nie można zostawić Grecji samej z kryzysem uchodźczym. "Trzeba utrzymać europejską tradycję humanitaryzmu. Nie można po prostu zostawić uchodźców na lodzie i pozwolić, by tę najsurowszą zimę spędzili bez dachu nad głową. Trzeba znaleźć rozwiązanie dziś, nie jutro czy za tydzień" - podkreślił Awramopulos.

Zaapelował o podwojenie pomocy finansowej i humanitarnej na rzecz uchodźców przebywających w Grecji, a także o zwiększenie liczby uchodźców relokowanych z Grecji do innych państw UE.

Program relokacji 160 tysięcy uchodźców przebywających we Włoszech i w Grecji UE przyjęła w 2015 roku. Do tej pory w państwach UE rozmieszczono ok. 7,5 tys. uchodźców przejętych od Grecji i ok. 2,7 tys. osób przejętych od Włoch. Polska nie przyjęła żadnego uchodźcy w ramach relokacji.

W czwartek o sytuacji uchodźców w Grecji w związku z niskimi temperaturami ma debatować Parlament Europejski. (PAP)