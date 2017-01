Formalnie 49-letniego Czecha zatrzymano, ponieważ pozostał w Tajlandii po wygaśnięciu wizy. Rzecznik policji Krisana Patanacharoen przekazał jednak, że działano na podstawie informacji Interpolu na temat poszukiwania tego mężczyzny przez czeski sąd. W Czechach zarzuca mu się m.in. pobicie, molestowanie seksualne, a także roznoszenie choroby i rozprowadzanie pornografii.

Według policji Czech przybył do Tajlandii jako turysta. Jego wiza wygasła w 2015 roku. Jeszcze w środę ma usłyszeć zarzut bezprawnego przedłużenia pobytu o ponad 500 dni, co będzie podstawą do deportacji.

W informacji Interpolu wskazano, że mężczyzna ten dowiedział się w 2013 roku, iż cierpi na AIDS, a mimo to utrzymywał w Czechach kontakty homoseksualne bez zabezpieczeń przez kolejne dwa lata, zanim uciekł do Tajlandii. Zaraził wirusem HIV co najmniej jednego ze swoich partnerów. Zapłacił też za seks młodocianemu i nagrał to na wideo.

Krisana Patanacharoen powiedział, że w Tajlandii nie było żadnych skarg na tego Czecha, ale że w związku z informacjami Interpolu policja uważnie przyjrzy się jego kontaktom. (PAP)