UE: Liberadzki kandydatem socjalistów na wiceprzewodniczącego PE

Zasiadający we frakcji socjalistów europoseł SLD Bogusław Liberadzki został wyznaczony we wtorek wieczorem na jednego z kandydatów do objęcia stanowiska wiceprzewodniczącego PE. Jeśli zostanie wybrany, Polska będzie miała dwóch reprezentantów w prezydium PE.