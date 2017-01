"Dobrze, że niektórzy politycy PO-PSL obudzili się z zimowego snu. Szkoda, że tego problemu nie widzieli w poprzednich latach, zwłaszcza wtedy, kiedy NIK oceniając lata 2008-2013 alarmowała o bardzo niskiej jakości powietrza w Polsce" - powiedział PAP Mucha.

Rzecznik skrytykował też działania marszałków województw z nadania PO i PSL. Jak mówił, mają oni kontrolę nad wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska, ale nie wykorzystują ich do walki ze smogiem. "Wojewódzkie fundusze mają ogromne fundusze na walkę z niską emisją. W Małopolsce przeznacza się ok. 70 mln zł na projekty związane ze szkoleniami, spotkaniami, akcjami ulotkowymi, zamiast przeznaczyć te pieniądze na dofinansowanie wymiany indywidulanych pieców. Te pieniądze w wielu przypadkach są niewłaściwie rozdysponowywane" - dodał.

Przedstawiciel MŚ zarzucił poprzednikom, że za ich rządów zagraniczne firmy przejęły wiele sieci ciepłowniczych. Te firmy - zdaniem Muchy - często nie rozwijały sieci, a skupiały się bardziej na maksymalizacji zysków.

Rzecznik przypomniał, że we wtorek rząd zapoznał się z rekomendacjami mającymi pomóc w skutecznej walce ze smogiem.

"Ministerstwo Środowiska koordynowało te prace m.in. przez powołany przez premier Beatę Szydło Komitet Sterujący ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza. Cieszę się, że postulaty MŚ m.in. dotyczące wprowadzenia norm dla paliw i pieców znalazły uznanie rządu" - podkreślił.

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zarekomendował m.in. przyspieszenie prac nad rozporządzeniami ws. norm jakości dla węgla i nowych kotłów czy wprowadzenie wymogu podłączania budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, tam gdzie jest to możliwe.

Platforma Obywatelska we wtorek zaproponowała, by co roku 0,5 proc. PKB, czyli ok. 9 mld zł, wydawać na walkę ze smogiem. To główne założenie projektu ustawy "o czystym powietrzu", nad którym pracują politycy Platformy. Środki te miałyby sfinansować m.in. modernizację sieci ciepłowniczych, wymianę pieców w domach oraz inwestycje w OZE.

Odnosząc się do tej propozycji rzecznik resortu środowiska powiedział, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przeznacza 10 mld zł na walkę ze smogiem, m.in. na promocję przyłączania do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Z kolei PSL w poniedziałek zaproponowało m.in. wprowadzenie restrykcyjnych norm unijnych dla pyłów PM 2,5 i PM 10 (poziom średnioroczny 25 mikrogramów/metr sześc., dobowy dla PM 10 - 50 mikrogramów/m sześc.); dofinansowanie do wymiany pieców w wysokości do 75 proc. kosztów lub 100 proc. po spełnieniu kryterium dochodowego; dofinansowanie do ogrzewania przez dwa lata od wymiany starych instalacji.

Ludowcy uważają także, że należy wprowadzić normy dla pieców grzewczych i zakaz instalacji urządzeń, które ich nie spełniają oraz zakaz palenia w piecach odpadami (np. mułem węglowym) oraz mokrym węglem. (PAP)