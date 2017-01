Kossela był autorem muzyki lub tekstu m.in. do tak znanych piosenek, jak: "No bo ty się boisz myszy", "Historia jednej znajomości" czy "Matura".

Kossela urodził się 15 lipca 1942 roku w Częstochowie. Jak podaje strona zespołu, w 1961 roku stworzył amatorski zespół wokalno-instrumentalny "Elektron", który w 1962 roku przekształcił się w "Niebiesko-Czarnych”, gdzie był gitarzystą i kierownikiem muzycznym. W tym roku zespół wystąpił na I Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie, gdzie zdobył I nagrodę.

W latach 1962-64 odbywał służbę wojskową, w czasie której nadal współpracował z "Niebiesko-Czarnymi" (nagrania radiowe, płytowe oraz występ na KFPP Opole ’63) oraz z Centralnym Zespołem Artystycznym WP, a jego miejsce zajął Krzysztof Klenczon. Okres 1963-1964 to lata przygotowań do stworzenia nowej formacji. Współpracując z Henrykiem Zomerskim, założył zespół "Pięciolinie", który miał na celu wyłonić muzyków do nowej grupy o niewiadomej jeszcze wtedy nazwie. "3 stycznia 1965 roku oficjalnie zarejestrowana została nazwa nowego zespołu +Czerwone Gitary+. Skład zespołu tworzyli: Bernard Dornowski, Krzysztof Klenczon, Jerzy Kossela, Jerzy Skrzypczyk i Henryk Zomerski" - czytamy na stronie internetowej zespołu. Ostatnio grupa koncertowała i nagrywała w składzie: Jerzy Skrzypczyk, Jerzy Kossela, Arkadiusz Wiśniewski, Mieczysław Wądołowski, Artur Chyb i Dariusz Olszewski.