Towarzyszyli mu amerykańscy senatorowie: John McCain, Lindsey Graham i Amy Klobuchar, którzy przebywają z dwudniową wizytą na Ukrainie.

„Tylko w tym roku 211 wojskowych oddało życie za pokój i wolność naszego kraju, broniąc go przed agresorem. Chylimy głowy przed pamięcią żołnierzy i oficerów, którzy zginęli za Ukrainę” – mówił Poroszenko.

Prezydent zaznaczył, że mimo trudności władzom udało się wzmocnić wzrost gospodarczy i podnieść poziom dochodów obywateli.

„Nasza gospodarka przeżyła szok w wyniku działań wojennych i agresywnego zamknięcia przez Rosję swoich rynków dla naszych towarów oraz odcięcia przez nią eksportowych szlaków transportowych do krajów trzecich. My jednak przetrwaliśmy i przystosowaliśmy się do nowych warunków, udało się nam doprowadzić do wzrostu gospodarczego” – podkreślił Poroszenko.

Senator McCain wyraził przekonanie, że w nadchodzącym roku Ukraińcy oswobodzą swoje ziemie i odbudują spójność terytorialną kraju.

„Zobaczyłem tutaj, że współpraca między naszymi krajami jest bardzo ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa granic Ukrainy. W 2017 roku pokonamy agresora i odeślemy go tam, skąd przyszedł. A (prezydentowi Rosji Władimirowi) Putinowi chcę powiedzieć, że nigdy nie pozbawi Ukraińców wolności i niepodległości” – mówił.

„Wasza walka jest naszą walką i razem w niej zwyciężymy” – oświadczył McCain.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)