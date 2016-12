Umowę z burmistrzem Pobiedzisk podpisał w piątek w imieniu instytucji zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

Projekt ma być zrealizowany do końca marca 2018 roku. Jego całkowita wartość to przeszło 33,5 mln zł. Wysokość środków przekazanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekracza 28,3 mln zł.

„Pobiedziska zaskoczyły wszystkich rozmiarami swojego projektu - to przedsięwzięcie kompleksowe, które poprawi przestrzeń miejską, a przede wszystkim jakość podróżowania i dojazdów mieszkańców do pracy do Poznania czy Gniezna” – powiedział w piątek marszałek Marek Woźniak.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w Pobiedziskach, wraz z przebudową okolicznych ulic. Węzły przesiadkowe powstaną też w Pobiedziskach Letnisku i Biskupicach.

Dzięki unijnemu wsparciu powstanie gminna komunikacja publiczna; projekt obejmuje zakup trzech autobusów hybrydowych. Ponadto zaplanowano budowę sieci parkingów „Park&Ride” i „Bike&Ride” wraz z budową ponad 4,6 km dróg dla rowerów. „Obecnie nie mamy swojej gminnej komunikacji, tymczasem jesteśmy największą pod względem powierzchni gminą w powiecie poznańskim. Stąd zawarliśmy w naszym projekcie zakup autobusów, które pomieszczą w sumie 240 osób, zaplanowaliśmy też całą akcję informacyjną związaną z utworzeniem linii. To dla nas ogromna satysfakcja, że udało się nam stworzyć tak duży projekt, który całkowicie odmieni gminę” – powiedziała burmistrz Pobiedzisk Dorota Nowacka.

Według realizatorów przedsięwzięcia, podjęte działania przyczynią się do zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego w gminie, jednocześnie zwiększając atrakcyjność, komfort, oraz bezpieczeństwo transportu zbiorowego.(PAP)