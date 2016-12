W ubiegłym roku Lewandowski, który jest jedynym Polakiem w zestawieniu, zajął piąte miejsce, a dwa lata temu był na 30. pozycji.

"Robert Lewandowski nie jest typem zawodnika, który mówi dużo o sobie. Ale ci, którzy go znają, wiedzą, że skrywa wielką ambicję: chce być postrzegany jako najlepszy piłkarz świata. Niełatwo to osiągnąć w erze Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego. +Zwykli+ środkowi napastnicy nie są już cenieni tak, jak kiedyś, zanim pojawili się zawodnicy łączący cechy pomocników i napastników. W styczniu Lewandowski zdobył pięć goli w dziewięć minut z VfL Wolfsburg, bijąc cztery różne rekordy. Ostatnio do swojego repertuaru dodał także bramki z rzutów wolnych" - napisano w krótkiej sylwetce.

W 2016 roku kapitan biało-czerwonych cieszył się z tytułu króla strzelców niemieckiej ekstraklasy, zostając pierwszym obcokrajowcem w historii, który uzyskał 30 goli w sezonie. Dotarł także z Bayernem do półfinału Ligi Mistrzów, zdobywając dwie bramki w fazie pucharowej.

W rundzie jesiennej tegorocznej edycji Champions League strzelił pięć goli i jest trzeci w klasyfikacji strzelców. W Bundeslidze zdobył w tym czasie 12 goli i również ustępuje tylko dwóm zawodnikom. W czterech spotkaniach drużyny narodowej w eliminacjach mistrzostw świata 2018 Lewandowski zdobył siedem bramek i jest najskuteczniejszym zawodnikiem tych rozgrywek, ex aequo z Ronaldo.

Drugie miejsce w plebiscycie zajął Messi, a trzecie - jego klubowy kolega z Barcelony Urugwajczyk Luis Suarez. Dalej sklasyfikowano króla strzelców mistrzostw Europy Francuza Antoine'a Griezmanna, Brazylijczyka Neymara oraz Walijczyka Garetha Bale'a. Pierwszą dziesiątkę uzupełniają Gabończyk Pierre-Emerick Aubameyang, Chilijczyk Alexis Sanchez i Algierczyk Riyad Mahrez.

"The Guardian" wysłał jurorom plebiscytu listę ponad 350 piłkarzy, z której kazał każdemu wybrać 40 nazwisk i uszeregować je od pierwszego do 40. miejsca. Numer jeden u każdego głosującego otrzymał 40 punktów, numer dwa - 39 i tak dalej. Po zsumowaniu dziennik ogłosił na swojej stronie internetowej zestawienie stu najwyżej ocenionych graczy.

Wśród głosujących znaleźli się tacy byli piłkarze, jak Argentyńczycy Hernan Crespo i Javier Zanetti, Kolumbijczyk Faustino Asprilla, Szwed Patrik Andersson, Czech Jan Koller czy reprezentant RPA Quinton Fortune. Jurorami byli również trenerzy i dziennikarze sportowi. (PAP)