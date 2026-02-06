Sprawa Jeffreya Epsteina od lat budzi skrajne emocje, ale dziś wraca z nową siłą za sprawą milionów ujawnionych maili, dokumentów i nagrań. Dziennikarze DGP, Karolina Wójcicka i Michał Potocki, analizują, co faktycznie wynika z dostępnych materiałów, a co jest jedynie nadinterpretacją. Czy Epstein był wyłącznie cynicznym graczem wykorzystującym elity, czy elementem większej układanki wpływów i zależności?

Premier Donald Tusk mówi o konieczności wyjaśniania polskich wątków w aferze Epsteina. Czy to odpowiedzialne działanie państwa, czy raczej klasyczna zagrywka polityczna, która ma przykryć inne problemy? Rozmawiamy o granicy między bezpieczeństwem państwa a wykorzystywaniem głośnych tematów do mobilizacji elektoratu.

Czy teza o powiązaniach Epsteina z rosyjskimi służbami to teoria spiskowa, czy hipoteza oparta na realnych przesłankach? Analizujemy znane kontakty, podróże, inwestycje i osoby pojawiające się w jego otoczeniu. Zastanawiamy się też, czym różni się bycie agentem od bycia obiektem zainteresowania wywiadów.