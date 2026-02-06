Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, że jednym z punktów zbliżającego się posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego (11 lutego), będzie kwestia „podjętych przez organy państwa działań, mających na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko–biznesowych” marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Pytany o uzasadnienie tego punktu, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz mówił, że „w mediach pojawia się bardzo dużo niepokojących informacji, że pan Włodzimierz Czarzasty ma kontakty z panią Swietłaną Czestnych, jakąś bizneswoman, która jest powiązana także gdzieś tam z ośrodkami decyzyjnymi w Rosji”.

Początki w Spale: Hotel Mościcki i wydawnictwo Muza

Według rozmówców z Kancelarii Sejmu w 2005 r. gdy obecny marszałek wraz z żoną prowadzili wydawnictwo Muza, z inicjatywy Czarzastego oraz Michała Słoniewskiego miał powstać luksusowy Hotel Mościcki w Spale, w tym celu powołali oni spółkę PDK Hotele, której wspólnikiem było m.in. wydawnictwo.

Słoniewski zajmuje się m.in. historią Spały i Białowieży, a jego publikacje na ten temat wydało właśnie wydawnictwo Muza. - Słoniewski poznał w pewnym momencie Rosjankę, która pisze o podobnych rzeczach, co on, dlatego zaproponował Czarzastemu, że wspólnie napiszą książki o pałacu myśliwskim w Spale - mówił jeden z rozmówców PAP, dodając, że była to właśnie Czestnych, która posiada też polskie obywatelstwo.

Wspólne książki i kontakty towarzyskie z Rosjanką

We współpracy Czestnych i Słoniewski stworzyli dwie książki wydane przez Wydawnictwo Muza: „Pałac i ludzie. Historia rezydencji myśliwskiej w Spale 1885-1945” oraz „Spała. Carska rezydencja”. W związku z tym - według rozmówców z Kancelarii Sejmu - Rosjanka bywała na różnych wydarzeniach w Hotelu Mościcki, a Czarzasty „czasem się z nią mijał, rozmawiał z nią może 15 minut na jednej z imprez”.

Ponadto jeden z rozmówców PAP wskazał, że „w 2019 r. Muza chciała sprzedać część swoich udziałów w spółce zarządzającej hotelem w Spale i wówczas Czestnych wyraziła chęć ich zakupu” i - jak podano w raporcie bieżącym wydawnictwa - 21 listopada 2019 r. spółka zawarła warunkową umowę sprzedaży 25/140 udziału w nieruchomości położonej w Spale na kwotę 2,5 mln zł brutto. - Prawo do pierwokupu miały Lasy Państwowe, ponieważ hotel jest na ich terenie, ale nie wyrazili chęci zakupu udziałów - zaznaczył rozmówca z Kancelarii Sejmu. W związku z czym Czestnych kupiła te udziały.

Służby specjalne o certyfikatach bezpieczeństwa marszałka

Ponadto poinformował, że Czarzasty nie zamierza składać pozwów cywilnych o naruszenie dóbr osobistych w związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi ws. jego kontaktów ze Swietłaną Czestnych. - To będzie walka medialna - dodał rozmówca PAP.

W środę marszałek Sejmu zapewnił na briefingu prasowym, że wszystkie jego kontakty „zostały sprawdzone od początku do końca i nie ma żadnego śladu w żadnej sprawie”. Wcześniej tego samego dnia rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował, że „podlegający ochronie kontrwywiadowczej ze strony polskich służb specjalnych marszałek Sejmu” posiada „dostęp do informacji o najwyższej klauzuli tajności”, a „służby specjalne nie mają w tym zakresie żadnych zastrzeżeń i bezwzględnie realizują przepisy obowiązujące w tym zakresie”.(PAP)

