Rozpoczął się pogrzeb polskich ofiar ukraińskich nacjonalistów

W sobotę, 6 września 2025 r., rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe ofiar zbrodni wołyńskiej, które zostały ekshumowane w już nieistniejących Puźnikach, w dzisiejszym obwodzie tarnopolskim, na zachodzie Ukrainy. W uroczystościach pogrzebowych bierze udział m.in. ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska i zastępca prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski.

Ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej w Puźnikach

Ekshumacje trwały od 23 kwietnia do 10 maja br. Ówczesna ministra kultury Hanna Wróblewska powiedziała, że prace zrealizowane były w trudnych warunkach i podczas niestabilnej sytuacji w Ukrainie. Znaleziono szczątki co najmniej 42 osób, w tym dzieci, kobiet i mężczyzn. Były to pierwsze tego typu prace od czasu zniesienia w listopadzie 2024 r. zakazu przez Ukrainę poszukiwań i ekshumacji polskich ofiar wojen i konfliktów na terytorium Ukrainy. Brali w nich udział eksperci z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, ukraińskiej fundacji Wołyńskie Starożytności oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Sfinansowano je w całości z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Eksperci: mogiła była płytka, to nie był grób

Prof. Andrzej Ossowski, genetyk z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, przyznał, że znaleziona w Puźnikach mogiła była bardzo płytka i trudno nazwać ją grobem. Raczej można ją postrzegać jako miejsce, gdzie ukryto zwłoki.

- Nadaliśmy 42 numery podejmowanym szkieletom oraz 172 numery obiektom, które odnaleźliśmy przy szczątkach. Na podstawie przeprowadzenia analizy antropologicznej ustaliliśmy, że wśród ekshumowanych szczątków znajdowały się szczątki co najmniej 11 osób małoletnich, poniżej 18. roku życia, szczątki minimum 16 kobiet oraz 10 mężczyzn - powiedział prof. Ossowski.

Alina Charłamowa z fundacji Wołyńskie Starożytności poinformowała po zakończeniu prac, że poszukiwania w Puźnikach będą kontynuowane. Z ustaleń wynika, że jest tam jeszcze jedna mogiła.