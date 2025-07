W rozmowie z dziennikiem "Maerkischen Oderzeitung" Woidke stwierdził, że "widzi pole do poprawy", jeśli chodzi o współpracę między Polską a Niemcami na granicy.

Niemcy gotowe na wspólne kontrole graniczne

"Też zadaję sobie pytanie, dlaczego kontrole graniczne nie są prowadzone wspólnie przez niemieckie i polskie służby. W tej sprawie dawno spóźniony jest rząd federalny, potrzeba sygnału z jego strony" - stwierdził Woidke.

By usprawnić ruch na granicy, premier Brandenburgii proponuje utworzenie specjalnego pasa na autostradzie koło Świecka. Jak postuluje, służby mogłyby go wykorzystywać do kontroli. Chodzi o samą granicę, miejsce gdzie polska autostrada A2 łączy się z niemiecką A12.

Woidke w latach 2014-2022 był koordynatorem rządu RFN ds. niemiecko-polskiej współpracy społecznej i przygranicznej.

Od kiedy są kontrole na granicy niemiecko-polskiej?

Od października 2023 roku Niemcy prowadzą kontrole na granicy z Polską, oficjalnie w celu zatrzymania nielegalnej migracji. Ściślejsza kontrola skutkuje zwiększoną liczbą zawracanych do Polski migrantów próbujących przekroczyć granicę mimo niespełniania warunków wjazdu i pobytu w RFN. 8 maja, czyli w dwa dni po zaprzysiężeniu Friedricha Merza na kanclerza, w Niemczech doszło do zmian w praktykach stosowania prawa azylowego.

We wtorek premier Donald Tusk zapowiedział tymczasowe przywrócenie kontroli na granicy Polski z Niemcami i Polski z Litwą. Jego zdaniem jest to konieczne, by zredukować niekontrolowane przepływy migrantów. Kontrole graniczne osób zostaną przywrócone w poniedziałek i będą obowiązywać do 5 sierpnia.