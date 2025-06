Aragczi wypowiadał się podczas rozpoczęcia rozmów z Putinem na Kremlu. Oznajmił, że Iran prowadzi działania w uzasadnionej samoobronie. Poinformował także, że prezydent Iranu Masud Pezeszkian i najwyższy przywódca duchowy i polityczny, ajatollah Ali Chamenei poprosili go o przekazanie Putinowi najlepszych życzeń.

Co Putin mówił na spotkaniu z szefem MSZ Iranu?

Putin oświadczył, że doszło do "agresji przeciwko Iranowi", która jest "absolutnie niesprowokowana", "bezpodstawna i nieusprawiedliwiona". Dodał, że stanowisko Rosji w tej sprawie "jest dobrze znane". Moskwa "podejmuje wysiłki, by okazać pomoc narodowi irańskiemu" - oświadczył.

Co Rosja jest gotowa zrobić dla Iranu?

Wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow pytany o to, co Moskwa gotowa jest zrobić, by pomóc Iranowi, oświadczył, że "zależy to od tego, czego Iran potrzebuje". Dodał, że Rosja oferuje mediację w tym kryzysie i że jest to forma wsparcia.