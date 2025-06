Prezydent USA Donald Trump nakazał federalnym urzędnikom, by nadali priorytet deportacjom z miast kontrolowanych przez Demokratów. Decyzja zapadła po fali masowych protestów przeciwko jego polityce imigracyjnej. Ma objąć m.in. Los Angeles, Chicago i Nowy Jork zamieszkałe przez miliony nieudokumentowanych imigrantów.

Trump wzywa do intensyfikacji programu deportacji

W opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie Trump zaapelował do funkcjonariuszy Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE), by zrobili wszystko, co w ich mocy, aby zrealizować „największy w historii program masowych deportacji”. Podkreślił konieczność intensyfikacji działań mających na celu zatrzymywanie i wydalanie nielegalnych imigrantów, zwłaszcza w największych metropoliach kraju.

Jak przypomniała agencja Associated Press, Stephen Miller — zastępca szefa sztabu Białego Domu i główny architekt polityki imigracyjnej prezydenta — poinformował, że ICE planuje przeprowadzać co najmniej 3000 aresztowań dziennie. Dla porównania, w drugiej kadencji Trumpa liczba ta wynosiła około 650 dziennie.

Polityka migracyjna administracji Trumpa wywołała falę protestów w USA

AP zwraca również uwagę na rosnącą falę protestów w całym kraju, wymierzonych w federalne naloty przeprowadzane przez służby imigracyjne. Choć sobotnie demonstracje miały w większości pokojowy charakter, w Los Angeles policja użyła gazu łzawiącego i środków do kontroli tłumu, by rozproszyć uczestników zgromadzenia. Podobne działania odnotowano także w Portland, w stanie Oregon.

W niedzielny wieczór, opuszczając Biały Dom w drodze na szczyt G7, w Kananaskis, w prowincji Alberta w Kanadzie, Trump oświadczył dziennikarzom, że jego decyzja o wysłaniu Gwardii Narodowej do Los Angeles zapewniła spokojny przebieg protestów w tym mieście.

„Gdybyśmy nie mieli Gwardii Narodowej w gotowości, Los Angeles zostałoby kompletnie zdemolowane” — przekonywał prezydent.