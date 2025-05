Według śledczych Timczenko we wrześniu 2024 r. i w marcu 2025 r. opublikowała w internecie nagrania wideo "w celu rozbudzania wśród ludności chęci protestu i wciągania odbiorców w działalność organizacji uznanej za niepożądaną na terytorium Federacji Rosyjskiej". Grozi jej za to kara do sześciu lat więzienia.

Federalny Komitet Śledczy podał, że rozważa wpisanie Timczenko na listę osób poszukiwanych.

W sierpniu ubiegłego roku rosyjskie ministerstwo sprawiedliwości uznało Timczenko za "zagranicznego agenta". Meduza od stycznia 2023 r. ma w Rosji status "organizacji niepożądanej", m.in. za niezależne relacjonowanie rosyjskiej inwazji na Ukrainę.