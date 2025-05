Przywódca Rosji Władimir Putin wierzy, że ma przewagę przed poniedziałkową rozmową telefoniczną z Donaldem Trumpem, a europejscy przywódcy próbują powstrzymać prezydenta USA przed pospiesznym zawarciem porozumienia w sprawie Ukrainy - oceniła agencja Bloomberg.

Brakuje sygnałów od Rosji

Putin jest przekonany, że jego wojska zdołają przełamać do końca roku pozycje obronne sił ukraińskich i przejmą pełną kontrolę nad obwodami donieckim, ługańskim, chersońskim i zaporoskim, do których Rosja rości sobie prawo - powiedziała osoba zaznajomiona ze sposobem myślenia rosyjskiego przywódcy, która poprosiła o nieujawnianie prywatnych rozmów.

Oznacza to, że Putin prawdopodobnie nie zaoferuje Trumpowi żadnych znaczących ustępstw podczas rozmowy, a europejscy przywódcy obawiają się, że amerykański prezydent mimo to może próbować przeforsować porozumienie.

Bloomberg przypomina, że Trump naciska na szybkie zakończenie wojny Rosji przeciwko Ukrainie, która trwa już czwarty rok, i wierzy, że uda mu się doprowadzić do porozumienia w bezpośredniej rozmowie z Putinem. Rosyjski przywódca ze swojej strony nie daje żadnych sygnałów, że jest gotów zakończyć walki, ponieważ jego wojska powoli posuwają się naprzód. To budzi obawy w Kijowie i w europejskich stolicach, że Ukraina może zostać zmuszona do oddania kolejnych terytoriów.

Putin próbuje manewrować...

"Niestety, na obecnym etapie wojny nie widać silnych zachęt dla Rosji, by zgodziła się na zawieszenie broni" - powiedział Michael Kofman z Carnegie Endowment podczas niedzielnej konferencji w Tallinie.

Według Bloomberga narasta przekonanie, że amerykańskie wysiłki na rzecz wymuszenia zawieszenia broni osiągają punkt kulminacyjny, a urzędnicy w Europie nie są pewni, czy Trump zwiększy presję na Rosję, czy po prostu przejdzie do kolejnego wyzwania, jeśli te działania się nie powiodą. Trump obiecał poinformować prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz niektórych sojuszników z NATO o wynikach rozmowy z Putinem.

Pomimo wszystkich rozmów o zakończeniu walk, Putin jest gotowy na przedłużającą się wojnę, jeśli będzie to konieczne do osiągnięcia jego celów i nie przejmuje się perspektywą dalszych sankcji USA - pisze Bloomberg, powołując się na dwie osoby zbliżone do Kremla.

"Trump chce, aby Putin zgodził się na rozejm, ale on (Putin) absolutnie tego nie chce" - powiedział Siergiej Markow, konsultant polityczny blisko związany z Kremlem. "Ale Putin nie jest też zainteresowany załamaniem rozmów. Próbuje manewrować tak, aby negocjacje były kontynuowane równolegle z ofensywą wojskową" - uważa Markow.