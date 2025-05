Pierwsza część ceremonii odbędzie się w bazylice watykańskiej, przy grobie Świętego Piotra. Leon XIV zejdzie tam z patriarchami Kościołów Wschodnich i zatrzyma się na modlitwie. Następnie w procesji przeniesione zostaną najważniejsze symbole inauguracji, czyli paliusz i Pierścień Rybaka, a także Ewangelia.

W czasie litanii Laudes Regiae, przywołującej wstawiennictwa świętych papieży, męczenników i świętych Kościoła, procesja z Leonem XIV, wybranym na konklawe 8 maja, wyjdzie z bazyliki na plac.

Podczas około dwugodzinnej mszy, po proklamacji fragmentu Ewangelii nastąpi obrzęd nałożenia paliusza i wręczenia papieżowi Pierścienia Rybaka. Dokonają tego trzej kardynałowie.

Paliusz to taśma z wełny z dwoma czarnymi pasami, ozdobiona czarnymi krzyżami z jedwabiu.

Inauguracja Leona XIV

Pierścienia Rybaka, jaki otrzyma Leon XIV przedstawia apostoła Piotra, który w jednej ręce ma klucze, a w drugiej sieć. Wygrawerowany na nim jest herb papieża i napis Leo XIV.

Nazwa tego symbolu- pieczęci nawiązuje do postaci Piotra- apostoła rybaka.

Po tym ceremoniale, inaugurującym oficjalnie pontyfikat, odbędzie się rytuał posłuszeństwa wobec papieża ze strony dwunastu przedstawicieli Ludu Bożego z całego świata. Będzie wśród nich australijska zakonnica Oonah O’Shea, która została kilka dni wcześniej nową przewodniczącą Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych (UISG).

Następnie Leon XIV wygłosi homilię, która - jak się oczekuje- będzie miała charakter programowy jego pontyfikatu.

Mszę zakończy modlitwa Regina coeli, po której papież po raz pierwszy wsiądzie do papamobile. Objedzie w nim plac Świętego Piotra i jego okolice, by pozdrowić wiernych.

Według danych przedstawionych przez władze Rzymu we mszy udział weźmie około 250 tysięcy osób. Wiele z nich nie zmieści się na placu przed bazyliką watykańską i wypełnią prowadzącą do niej aleję via Conciliazione.

Pierwszy papież z USA

Oczekuje się przybycia wielu Amerykanów, rodaków pierwszego w historii papieża z USA.

Przybędzie 156 oficjalnych delegacji, w których będą szefowie państw i rządów, koronowane głowy, ministrowie; podobnie, jak 26 kwietnia, podczas uroczystości pogrzebowych papieża Franciszka.

Włochy reprezentować będą prezydent Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni, a ojczyznę papieża- wiceprezydent USA J.D. Vance oraz sekretarz stanu Marco Rubio. Będzie także prezydent Peru Dina Bouluarte. W kraju tym ojciec Robert Prevost pełnił przez wiele lat posługę jako misjonarz i biskup. Papież ma również oprócz amerykańskiego także obywatelstwo Peru.

Będzie hiszpańska para królewska.

W mszy uczestniczyć będzie prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser- Dudą.Obecni będą: prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, prezydent Izraela Icchak Herzog, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Kanady Mark Carney.

Wśród około 25 premierów z kilku kontynentów będzie szef rządu Australii Anthony Albanese.

W mszy uczestniczyć będą także przewodniczące: Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Z Rosji przyjedzie minister kultury Olga Lubimowa, która była także na pogrzebie Franciszka.

W Watykanie zapowiedziano, że po mszy papież pozdrowi w bazylice Świętego Piotra 18 zagranicznych delegacji przybyłych na inaugurację jego pontyfikatu.

Nie wyklucza się zarazem, że może dojść do dwustronnych, pierwszych spotkań papieża z wiceprezydentem USA i z przywódcą Ukrainy, a także innych rozmów.

Wołodymyr Zełenski jest gotów przy tej okazji spotkać się z "każdym światowym przywódcą" - zadeklarował szef jego gabinetu Andrij Jermak.

Inauguracja pontyfikatu Leona XIV odbędzie się w dniu 105. rocznicy urodzin papieża Polaka Jana Pawła II.

Z Watykanu Sylwia Wysocka(PAP)