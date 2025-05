Na stronie internetowej Rady Najwyższej znajduje się informacja, że ustawa została podpisana przez prezydenta.

Wcześniej w czwartek Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy ratyfikowała umowę międzyrządową ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie zasobów mineralnych. Premier Ukrainy Denys Szmyhal oświadczył, że jest to historyczne wydarzenie dla obu krajów.

Według premiera umowa zapewni Ukrainie szereg możliwości, w tym gwarantowane inwestycje w najbardziej obiecujących sektorach gospodarki. Przyspieszy to odbudowę Ukrainy i pomoże przezwyciężyć niszczycielskie skutki wojny z Rosją. Kraj otrzyma również nowoczesne technologie na modernizację.

Ministerstwo finansów USA powiadomiło 30 kwietnia, że Stany Zjednoczone i Ukraina podpisały umowę o partnerstwie ekonomicznym i utworzeniu Amerykańsko-Ukraińskiego Funduszu Inwestycyjnego na rzecz Odbudowy. Portal Europejska Prawda przekazał, że umowa między rządami USA i Ukrainy "w sprawie ustanowienia Amerykańsko-Ukraińskiego Funduszu Inwestycyjnego na rzecz Odbudowy" odnosi się do 57 minerałów i amerykańskiej pomocy wojskowej, ale szereg kwestii nie jest szczegółowo opisanych w dokumencie.

Umowa zawiera szczegółowe gwarancje, że nie będzie sprzeczna z porozumieniami Ukrainy z UE i aspiracjami Ukrainy do przystąpienia do Wspólnoty, a w przypadku takiej sprzeczności w umowie akcesyjnej z UE postanowienia umowy z USA powinny zostać zmienione. Co ważne, dokument nie podporządkowuje Ukrainy amerykańskiemu systemowi prawnemu i spory będą rozwiązywane na zasadzie parytetu poprzez konsultacje - twierdzi Europejska Prawda.

Portal BBC przypomniał 1 maja, że Ukraina ma liczne surowce krytyczne, w tym metale ziem rzadkich. Według władz w Kijowie Ukraina posiada około 5 proc. światowych "zasobów surowców krytycznych" i przy tym duże zasoby metali ziem rzadkich, czyli 17 pierwiastków wykorzystywanych przy produkcji broni, turbin, sprzętu elektronicznego i innych produktów kluczowych we współczesnym świecie. (PAP)