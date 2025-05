"Jeśli chcemy przezwyciężyć kryzysy, jeśli chcemy nowego początku, to sukces zależy nie tylko od rządu, ale także od obywateli. Innymi słowy, zależy to od nas wszystkich" - zaznaczył prezydent.

"Byłoby dobrze dla naszego kraju, gdybyśmy mniej narzekali na to, czego nam brakuje, a więcej rozmawiali o tym, w czym jesteśmy dobrzy. Gdzie leżą nasze mocne strony. Jak wiele możemy osiągnąć, gdy działamy razem" - podkreślił Steinmeier, cytowany przez agencję dpa.

Nowy rząd federalny obejmuje obowiązki "w czasie, gdy wiele z tego, co uważaliśmy za stabilne i bezpieczne, jest kwestionowane, podważane, a nawet otwarcie atakowane. W czasie, w którym potrzebujemy nowego wzrostu dla naszej gospodarki, nowego zaufania do naszej demokracji, nowych zdolności do obrony zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej, nowych wysiłków w dyplomacji" - powiedział niemiecki prezydent.

Zaznaczył, że w tej trudnej sytuacji przyjęcie na siebie odpowiedzialności rządowej wymaga odwagi. "Życzę wam i naszemu krajowi, abyście zachowali tę odwagę" - dodał.

17 nowych ministrów rządu koalicji CDU/CSU i SPD zostało we wtorek także zaprzysiężonych w Bundestagu. Wraz z zaprzysiężeniem całego gabinetu, utworzenie nowego rządu chadeków i socjaldemokratów zostało sfinalizowane ponad dziesięć tygodni po wyborach federalnych - pisze dpa. Kanclerz Friedrich Merz i 17 ministrów może teraz rozpocząć pracę. Pierwsze posiedzenie rządu powinno odbyć się jeszcze we wtorek wieczorem.