Choć wydaje się prawdopodobne, że nowy prezydent nie mógł od razu po objęciu urzędu odcisnąć piętna na wskaźnikach ekonomicznych, tym razem jest inaczej. O tym, że PKB spadł, przesądził zwiększony import towarów do Stanów Zjednoczonych. W I kw. do Ameryki trafiły towary o wartości 1 bln dol., o 26 proc. wyższej niż przed rokiem. Deficyt handlowy zwiększył się o dwie trzecie do 464 mld dol. Obydwie wartości są najwyższe w historii. W ten sposób firmy zareagowały na zmiany w polityce handlowej USA; starały się sprowadzić w pierwszych miesiącach roku jak najwięcej, żeby uniknąć podwyższonych ceł.

Cła dopiero zadziałają