Izraelskie siły przeprowadziły kolejne naloty na Strefę Gazy, które – jak zapowiedział we wtorek wieczorem premier Benjamin Netanjahu – stanowią dopiero początek działań. Podkreślił, że nacisk militarny na Hamas jest kluczowy dla uwolnienia zakładników. W wyniku wtorkowych ataków powietrznych zginęło ponad 400 osób.

Nic nie powstrzyma Izraela przed osiągnięciem wszystkich celów wojny - podkreślił szef rządu w telewizyjnym przemówieniu do narodu. Netanjahu wielokrotnie zapowiadał wcześniej, że celem Izraela jest likwidacja potencjału militarnego Hamasu i jego zdolności do rządzenia w Strefie Gazy oraz doprowadzenie do uwolnienia wszystkich uprowadzonych.

Premier ostrzegł, że od teraz negocjacje w sprawie dalszego rozejmu "będą się odbywać wyłącznie pod ostrzałem". Ogłosił również, że Izrael będzie walczył z Hamasem "z coraz większą siłą".

Netanjahu zaznaczył, że wojsko wznowiło ataki, ponieważ Hamas wielokrotnie odrzucał ofertę przedłużenia rozejmu w zamian za wypuszczenie kolejnych zakładników.

Izrael "nie atakuje palestyńskich cywilów"

Premier opublikował również w mediach społecznościowych nagranie po angielsku, w którym dodał, że Izrael "nie atakuje palestyńskich cywilów", a za wszystkie ofiary w tej grupie odpowiada Hamas, który "zajmuje tereny cywilne i traktuje cywilów jako żywe tarcze".

W izraelskich nalotach we wtorek zginęły co najmniej 404 osoby, a ponad 560 zostało rannych - poinformowało ministerstwo zdrowia Strefy Gazy. Dodano, że co najmniej 263 zabitych to kobiety i dzieci. Wojsko deklarowało, że celem uderzeń jest infrastruktura i bojownicy Hamasu. Media i sam Hamas przekazały, że w uderzeniach zginęło też kilku wyższych dowódców grupy, w tym szef rządu Strefy Gazy.

Netanjahu zaapelował do palestyńskich cywilów, by "uciekali od niebezpieczeństwa" i "przenieśli się na bezpieczne tereny". Izraelskie wojsko wydało we wtorek rano nakaz ewakuacji cywilów z położonego na wschodzie Strefy Gazy pasa przy granicy z Izraelem. Według mediów może to wskazywać na przygotowania do izraelskiej interwencji lądowej w Strefie Gazy i ponownego wkroczenia wojska na obszary, z których wycofano się podczas rozejmu.

W przemówieniu wygłoszonym po hebrajsku premier dodał, że "jego serce jest z zakładnikami i ich rodzinami" i nieustannie pracuje nad ich uwolnieniem. Netanjahu skrytykował też prasę za sugestie, że za wznowieniem walk stoją względy polityczne. "Oni nie mają wstydu (...), po prostu powielają propagandę Hamasu" - podkreślił.

Według ocen izraelskiej armii w niewoli palestyńskich organizacji terrorystycznych pozostaje 24 zakładników i ciała 35 porwanych. Forum zrzeszające część rodzin zakładników oceniło, że rząd decydując o wznowieni walk, faktycznie wycofał się z rozejmu, poświęcając tym samym życie porwanych.

Polityczne korzyści

Izraelski rząd naciskał na Hamas, by zgodził się na przedłużenie wstępnej fazy zawieszenia broni w zamian za uwolnienie kolejnych porwanych i niejasne obietnice wynegocjowania trwałego rozejmu. Hamas chce, by zwolnienie zakładników wiązało się z gwarancją trwałego pokoju, jak było przewidziane w pierwotnym harmonogramie porozumienia.

Część izraelskiego społeczeństwa oskarża Netanjahu, że wraca do walk również z powodu politycznych korzyści. Rozejmowi sprzeciwiała się skrajnie prawicowa partia Żydowska Siła, która po jego zawarciu wyszła z chwiejnej koalicji, a we wtorek ogłosiła, że wraca do rządu.

Trump podziękował też prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za "niezachwiane wsparcie". Przedstawiciele obu państw informowali wcześniej, że konsultowali się przez nalotami, a rzecznik amerykańskiej rady bezpieczeństwa narodowego Brian Hughes obarczył Hamas winą za wznowienie nalotów.

Hamas zarzucił Izraelowi łamanie zawieszenia broni i narażanie przez to życia porwanych. Zaprzeczył też przekazywanym przez izraelskich urzędników informacjom, że grupa przygotowywała się do kolejnego ataku na Izrael.

Wojna w Strefie Gazy wybuchła po ataku Hamasu na południowy Izrael 7 października 2023 r. Zabito w nim około 1200 osób, a 251 porwano. W izraelskiej operacji odwetowej zginęło ponad 48 tys. mieszkańców Strefy Gazy. Palestyńskie terytorium jest zrujnowane, a większość z 2,1 mln mieszkańców stała się wewnętrznymi uchodźcami.