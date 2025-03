Ukraińskie Siły Zbrojne potwierdziły wycofanie się z rosyjskiego miasteczka Sudża w obwodzie kurskim – poinformowała w sobotę rano agencja Interfax-Ukraina, powołując się na mapy opublikowane przez Sztab Generalny w Kijowie.

"Siły obrony Ukrainy opuściły miasto rejonowe (powiatowe) Sudża w obwodzie kurskim i odeszły w pobliże granicy rosyjsko-ukraińskiej (…)" – poinformowała agencja.

Oficer prasowy w Sztabie Generalnym Ukrainy, do którego PAP zwróciła się z prośbą o potwierdzenie informacji o wycofaniu się ukraińskich wojsk z Sudży napisał, że nie posiada takich informacji. „Na razie nie posiadam takich informacji ani pełnomocnictw (do informowania o sytuacji – PAP)” – oświadczył.

Walki z Rosjanami w obwodzie kurskim

Sztab Generalny oświadczył, że walki z Rosjanami w obwodzie kurskim nadal trwają. „W ciągu ostatnich 24 godzin na kierunku kurskim doszło do 20 starć bojowych. Przeciwnik przeprowadził 19 nalotów, zrzucił 28 bomb kierowanych i dokonał 232 ostrzałów artyleryjskich, w tym trzech z systemów wyrzutni rakietowych” – powiadomiono w komunikacie.

W piątek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że operacja ukraińskich wojsk w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji spełniła swoje zadania, gdyż odciągnęła siły rosyjskie z trudnych kierunków frontu. Zełenski przyznał, że sytuacja na tym odcinku jest ciężka.

Wcześniej w piątek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy zdementował doniesienia o okrążeniu ukraińskich wojsk w obwodzie kurskim. Dowództwo zapewniło, że nie ma takiego zagrożenia, zaś poszczególne jednostki zostały wycofane na "korzystniejsze" pozycje obronne.

Tego samego dnia prezydent USA Donald Trump, nie podając szczegółów, stwierdził, że tysiące ukraińskich żołnierzy zostały "całkowicie okrążone" przez rosyjskie wojska w obwodzie kurskim w Rosji. Z kolei w czwartek przywódca Rosji Władimir Putin powiedział, że ukraińskie siły znajdują się w pełnej izolacji w tym regionie.

Wojska ukraińskie, nieoczekiwanie dla Moskwy, wkroczyły do obwodu kurskiego 6 sierpnia 2024 roku. Tłumaczono wówczas, że jednym z celów tej ofensywy jest zmuszenie Rosjan do przerzucenia do tego regionu części sił z okupowanego Donbasu na wschodzie Ukrainy.